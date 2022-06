Abiti d'epoca realizzati dai sarti del futuro: ecco il laboratorio d'eccellenza

Abiti d'epoca realizzati dai sarti del futuro: di chiama Homa ecco il laboratorio d'eccellenza.

Può il passato offrire lavoro nel presente? Può una passione trasformarsi in occupazione? Il caso di “Homa - History Factory” dà una risposta netta ai quesiti: decisamente sì. Da qualche tempo a Oria (via Senatore Martini, 56) è nata una bottega artigiana davvero singolare, la cui ragione sociale sta per Hirya opus manuum artificis (Homa). Il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati