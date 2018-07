Ore decisive per la giunta Rossi: gli assessori saranno otto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Otto assessori anziché nove, almeno due donne all’interno, e naturalmente l’obiettivo di puntare su personalità competenti. È questa l’idea di giunta che il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi ha espresso alle forze di maggioranza, in un incontro convocato anche per stabilire la suddivisione delle quote assessorili tra i partiti e i movimenti che compongono la coalizione.Il neosindaco è stato chiaro, ed è partito da quelle che da alcuni giorni sono le sue certezze, ossia la scelta di puntare su figure esterne per gli assessorati di Urbanistica e Programmazione economica. Nel primo caso, la scelta ricade su Dino Borri, professore molto stimato dall’ex assessore regionale Angela Barbanente. Per la programmazione economica è stata individuata la figura di Roberto Covolo, che tra le sue esperienze vanta anche quella di coordinatore delle attività dell’ex Fadda di San Vito dei Normanni.Per quanto riguarda invece le scelte “interne”, tre assessorati spetterebbero al Pd, primo partito della coalizione nella tornata elettorale del 10 giugno, un assessore a Leu, un altro a “Brindisi bene comune”, e infine uno al movimento giovanile “Ora tocca a noi”.Rossi incontrerà domani nuovamente le forze di maggioranza, ma intanto in queste ore si riflette sui nomi da scegliere e sulle rispettive deleghe. Per quel che concerne il partito democratico, sembra definitivamente tramontata la designazione a vicesindaco dell’avvocato Vittorio Rina. Resta invece confermata la disponibilità ad entrare a far parte della squadra di Rossi manifestata dall’imprenditrice Rosy Barretta, dall’architetto Luciano Bucci, dal docente Mimmo Tardio, e da Rubina Ruggiero prima dei non eletti tra i candidati consiglieri del partito democratico. Sono loro i nomi al momento maggiormente accreditati a far parte della giunta, ma non è escluso che nelle prossime ore non spuntino anche altre personalità dal profilo altrettanto elevato che possano inserirsi in una delle tre caselle in quota Pd.Sarebbe corsa a tre invece per Liberi e Uguali: alla fine sarà uno a spuntarla tra l’ex assessore Antonio Manfreda, Cristiano D’Errico e Rosanna Cavallo. Se per “Brindisi bene comune” il nome indicato è quello dell’avvocato Mauro Masiello, figlio dell’ex sindaco, per “Ora tocca a noi” è in pole position Livia Dell’Anna. A tal proposito, Rossi avrebbe ribadito l’esigenza di una giunta in cui la componente femminile sia adeguatamente rappresentata, con almeno due assessori donna.In queste ore, sono previsti alcuni incontri tra le rispettive segreterie, domani si farà definitivamente il punto, per poi giungere ad una ufficializzazione dell’esecutivo che dovrebbe avvenire a fine settimana o al massimo all’inizio di quella successiva.