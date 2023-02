Intimidazione a Sant'Elia: ordigno fa esplodere un'auto nella notte

Ennesima notte di paura per le strade del quartiere Sant’Elia a Brindisi: sabato scorso, intorno alle 22.30, un potente ordigno rudimentale è stato piazzato sotto a un’auto Nissan Qashqai di proprietà di un 45enne che al momento dello scoppio si trovava nella sua abitazione. Un boato che ha fatto tremare gli infissi di molte palazzine. Poi la corsa in strada di alcuni residenti per capire la natura di quel boato che ha visto devastare alcune parti della vettura, divelte a causa della forte deflagrazione e proiettate nel raggio di alcuni metri.

Nessun ferito

Nessun ferito, ma anche due auto parcheggiate nelle vicinanze sono rimaste danneggiate. Sul posto i poliziotti della Sezione volanti e i colleghi della Squadra mobile. I rilievi sono stati invece effettuati con il supporto degli artificieri della Polizia di Frontiera. La Mobile è ora al lavoro per risalire ai responsabili e al movente di quello che sembrerebbe essere un atto intimidatorio.