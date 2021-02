Dal Brasile al Salento passando per l'Olanda: traffico transnazionale di cocaina nei doppifondi dei tir. Blitz all'alba: 26 arresti. Sequestri per 4 milioni /I nomi

Tir modificati ad hoc per poter trasportare tonnellate di droga: mezzi pesanti, autoarticolati, con doppi fondi pensati proprio per garantire un viaggio sicuro alla cocaina da Amsterdam al Salento. Un enorme giro di droga e d'affari scoperto dai poliziotti della Squadra mobile di Lecce, agli ordini del vicequestore Alessandro Albini, che questa mattina – coadiuvati dai colleghi di Brindisi, Taranto, Roma e Napoli e dagli uomini della locale Direzione Investigativa Antimafia – stanno eseguendo 26 misure di custodia cautelare (11 ai domiciliari e 15 in carcere), come richiesto dalla Procura di Lecce e disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale leccese, Cinzia Vergine.

APPROFONDIMENTI VIDEO Operazione Skipper: 26 arresti e sequestri per 4 milioni per droga

L'operazione “Skipper”, questo il nome del blitz è l'ultimo atto di una vasta operazione transnazionale, avviata dalla Questura salentina due anni fa e coordinata dalla Procura (con i pubblici ministeri Valeria Farina Valaori e Carmen Ruggiero), che ha consentito di scoprire un sistema criminale con quartier generale nel Sud Salento, ma la cui influenza si estendeva in tutta Italia e anche oltre confine, intercettando e organizzando l'arrivo, in Italia e in Puglia, di ingenti quantitativi di cocaina provenienti dal Brasile e diretti in Olanda.

Ad Amsterdam, il sodalizio criminale gestiva poi alcuni appartamenti, all'interno dei quali si provvedeva allo stoccaggio dello stupefacente prima che questo venisse caricato a bordo di tir modificati, dotati di doppifondi, e riuscisse così a superare le frontiere e arrivare nel nostro Paese. L'indagine si è avvalsa di una intensa attività di intercettazione telefonica e ambientale e di investigazioni di tipo patrimoniale – queste ultime condotte dalla Dia –, con un esame accurato delle transazioni bancarie eseguite dal gruppo. Tale esame ha consentito oggi al giudice, accanto alle misure cautelari, di disporre il sequestro preventivo per equivalente di ben 4 milioni di euro. Perquisizioni e arresti si sono svolti in contemporanea e in accordo con la Polizia olandese e con gli agenti dei commissariati di Roma, Napoli, Brindisi e Taranto.

Ai domiciliari sono finiti:

Altin Shehaj, 42 anni, albanese residente a Melissano

Luca Pavese, 46 anni di Pulsano, provincia di Taranto

Francesco De Paola, 66 anni di Acquarica del Capo, conosciuto come Fucilla

Patrick Sasha Esser, 32 anni, di Acquarica del Capo

Antonio Clemente, 38 anni, di San Donaci, provincia di Brindisi

Mario Attianese, 44 anni, di Villa Literno, nel Casertano

Errico Sinistro, 45 anni di Lecce

Roger Nebiu, 29 anni, albanese residente a Taviano

Hicham Kabouri, 46 anni, marocchino residente a Ruffano

Gianluca Saiella, 53 anni di Roma

Corrado Lanzilli, 53 anni di Napoli

Il gip Vergine ha invece disposto la misura cautelare in carcere per:

Aldo Giannotta, di Acquarica del Capo, 30 anni, ma residente ad Amsterdam;

Aldo Giannotta, di Acquarica del Capo, 30 anni, ma residente ad Amsterdam; Pierpaolo Pizzolante, di Acquarica del Capo, 30 anni;

Gigi Basilicata, di Napoli, 52 anni;

Giovanni Rizzo, 52 anni, di Taviano

Nicolò Urso, 22 anni, di Presicce

Donato Angelo Rainò, conosciuto come Donatello, 53 anni di Taviano

Ciro Pizzo, napoletano di 27 anni

Silvestre Attianese detto Silvio, 37 anni, di Villa Literno, provincia di Caserta

Giuseppe Amato, 65 anni di Scorrano, detto Padreterno

Antonio Cioffi, 70 anni di Nardò

Giuseppe Ascione, 50 anni, di Napoli



Ultimo aggiornamento: 09:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA