Omicidio Stasi, il killer condannato a 20 anni di carcere

Condanna in abbreviato a 20 anni di carcere per il 19enne di Francavilla Fontana Luigi Borracino: 16 per l'omicidio - aggravato da premeditazione e futili motivi - del 19enne Paolo Stasi, quattro per droga e possesso di una pistola, oltre a una multa di 8mila euro.

Così ha deciso oggi la gup del tribunale per i minori di Lecce Lucia Rabboni.

Stasi fu ucciso con due colpi d'arma da fuoco sotto casa sua in via Occhibianchi a Francavilla Fontana dopo le 17.30 del 9 novembre 2022.

Correo di Borraccino è, secondo l'accusa, il 21enne Christian Candita, a processo dinanzi alla Corte d'Assise di Brindisi.

Il delitto

All'origine del delitto vi sarebbe stato un debito di droga da circa 5mila euro contratto da Stasi e da sua madre 54enne Nunzia D'Errico (finita a processo per spaccio).

Borracino e Candita sono difesi dall'avvocato Maurizio Campanino, mentre le parti civili (padre, sorella e madre di Stasi) sono costituite parti civili con l'avvocato Domenico Attanasi. I danni dovranno essere quantificati in sede civil