Omicidio a Ostuni, il reporter aggredito: «Mi sono qualificato e sono stato assalito». Scatta la denuncia

Ultimo aggiornamento: 11:27

Si chiama Marcello Orlandini il giornalista aggredito fuori dall'abitazione dove ieri, in contrada Malandrino a Ostuni , un uomo ha ucciso la moglie con un colpo di pistola, a suo dire «partito accindentalmente». Arrivato sul posto fra i primi per documentare l'accaduto, Orlandini ha incrociato, appena fuori il cancello della villa dove si è consumato il fatto di cronaca, un uomo che gli ha chiesto chi fosse. «Al buio, pensando fosse un poliziotto - racconta il reporter a Quotidiano - mi sono qualificato come giornalista e subito sono arrivate altre persone, una decina in tutto, che mi hanno aggredito».Orlandini è stato circondato «e preso a calci e pugni per diversi minuti - prosegue -; mi hanno anche fracassato il telefono cellulare, fino a che non è intervenuta la Polizia». Accompagnato in ospedale, il giornalista è stato sottoposto a una Tac toracica e dovrà restare 48 ore in osservazione. Questa mattina sporgerà denuncia presso il commissariato di Ostuni. A lui, la solidarietà dell'intera redazione di Nuovo Quotidiano di Puglia.