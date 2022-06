Omicidio Giannini, arrestato un uomo in Inghilterra

Questo pomeriggio la polizia dello Yorkshire meridionale ha comunicato di aver arrestato un giovane di 27 anni con l’accusa di omicidio. È il terzo arresto che i poliziotti inglesi effettuano sul caso di Carlo Giannini. In particolare gli investigatori hanno dichiarato: "Gli investigatori che indagano sulla morte di Carlo Giannini hanno arrestato oggi, mercoledì 22 giugno, un uomo di 27 anni con l'accusa di omicidio. Il signor Giannini è stato trovato morto a Manor Fields Park alle 5 del mattino di giovedì 12 maggio. Un'autopsia ha poi concluso che è morto per una coltellata. Questo è il terzo arresto dell'inchiesta". Nelle scorse settimane altre due persone, un 17enne e un 18enne, sono stati arrestati e poi rilasciati su cauzione.

A third arrest has been made following the murder of Carlo Giannini in May.



The 27-year-old man was arrested on suspicion of murder this afternoon, and remains in police custody.



Mr Giannini was found dead in Manor Fields Park, #Sheffield on 12 May.https://t.co/n70GQB8zxT

— South Yorkshire Police (@syptweet) June 22, 2022