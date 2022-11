Agguato sotto casa: ragazzo di 19 anni ucciso a colpi di arma da fuoco

Omicidio a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi: è stata ammazzato a colpi di arma da fuoco un ragazzo di 19 anni. La tragedia si è consumata in via Occhibianchi, davanti all'ingresso della casa del ragazzo. Il killer ha sparato più colpi. Tutti in petto. Con la deliberata intenzione di ammazzare P.S., queste le iniziali.

Le indagini

Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Francavilla e del Nucleo investigativo del Reparto operativo delò comando provinciale di Brindisi. E' stato intanto chiarito che il nome di questo ragazzo non compare negli archivi delle forze dell'ordine e anche che non frequentasse ambienti criminali. Il movente per questo è tutto da chiarire.

Notizia in aggiornamento