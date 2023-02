Omicidio a Torre Santa Susanna, l'indagato non risponde al gip. Disposta l'autopsia sulla vittima 31enne

Salvatore Carluccio, il 24enne accusato dell'omicidio di Luca D'Errico, 31 anni, si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di convalida dell'arresto davanti al gip del Tribunale di Brindisi, Vittorio Testi.

Il 24enne si trova in carcere dopo il ferimento avvenuto a Torre Santa Susanna (Brindisi) nella notte tra il 12 ed il 13 febbraio scorso; il 31enne è poi deceduto in ospedale ieri sera. Carluccio, difeso dall'avvocato Fabio Falco, questa mattina, si è limitato a confermare la versione fornita al Pm lunedì mattina, spiegando che, avrebbe utilizzato l'arma, per paura di una possibile spedizione punitiva nei suoi confronti. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Carluccio, che si trovava in casa, avrebbe sparato con una pistola calibro 9X21 colpendo alla nuca D'Errico, poi trasportato in ospedale da alcuni amici.

Disposta l'autopsia

La Procura di Brindisi ha disposto l'autopsia sul corpo di Luca D'Errico, il 31enne di Torre Santa Susanna (Brindisi) morto ieri nell'ospedale Perrino dov'era ricoverato dopo essere stato ferito alla nuca con alcuni colpi di pistola, nella notte tra il 12 ed il 13 febbraio.

L'esame dovrebbe essere effettuato nel pomeriggio. Dopo la morte dell'uomo la famiglia ha autorizzato la donazione degli organi e le attività di espianto sono iniziate questa mattina con l'arrivo di tre équipe da altri ospedali. Intanto nel carcere di Brindisi è in corso l'interrogatorio di convalida del 24enne Salvatore Carluccio arrestato dai carabinieri poche ore dopo il ferimento di D'Errico, poi deceduto in ospedale.