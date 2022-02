Olympia, altro corpo recuperato: i dispersi sono ancora 5

Il bilancio è da aggiornare. Pochi minuti fa, un altro corpo è stato trovato sul traghetto Euroferry Olympia, andato a fuoco una settimana fa mentre viaggiava da Igoumenitsa verso Brindisi. Sale così a sei il bilancio provvisorio del rogo, mentre cinque persone risultano ancora ufficialmente disperse. Lo scrive il quotidiano greco Efimerida ton Syntakton. La nave si trova nel porto di Platigiali nella regione greca dell'Etoloakarnania.

Le ricerche

Proseguono intanto le ricerche - ma le possibilità di trovarli vivi sono ormai nulle - degli altri dispersi. I sopralluoghi dei reparti specializzati, in arrivo a Corfù da Patrasso e Ioannina, avvengono in condizioni estremamente difficili, poiché a bordo del traghetto RoRo persistono ancora temperature molto elevate e fumi tossici.

Dopo quanto accaduto, il Gruppo Grimaldi ha comunque fornito chiarimenti in merito alle cattive condizioni di viaggio segnalate dai camionisti greci a bordo della Euroferry Olympia. Il 16 febbraio scorso, a Igoumenitsa, la nave era stata ispezionata dalle Autorità portuali greche, compresi i sistemi di rilevazione fumi e antincendi. Secondo le normative internazionali l’accesso dei passeggeri ai ponti garage è severamente vietato mentre la nave è in navigazione. Una regola di sicurezza che è rigorosamente applicata dalle navi della Compagnia di navigazione italiana, in particolare verso i conducenti di camion.