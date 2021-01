Giochi olimpici, a rischio inno e bandiera: serve un decreto entro oggi. Il caos sul Coni. I timori degli atleti di Puglia

Un'Italia senza le proprie insegne ai Giochi olimpici diventa un rischio più concreto, in vista della riunione del Comitato olimpico internazionale previsto per domani. Il nodo della riforma del Coni, infatti, sembra essere quello da sciogliere per l'organismo mondiale dello sport, che ha più volte puntato l'indice contro l'intrusione del mondo della politica decisa ai tempi del governo Conte I dall'allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Una discussione che è poi proseguita anche con il Conte II e l'attuale ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora, ma senza portare a risolvere la questione, tanto da far pensare ad una decisione drastica che coinvolgerebbe gli azzurri qualificati per la manifestazione a 5 cerchi in programma a Tokyo quest'estate (la cerimonia inaugurale prevista il 23 luglio) dopo il rinvio dello scorso anno a causa della pandemia da Covid 19.

Tra questi atleti (ad oggi, circa 200) figurano anche sportivi della provincia di Brindisi che hanno conquistato il diritto a gareggiare alla manifestazione ma ora con il serio rischio di prendervi parte come indipendenti. Uno di questi è Vito Dell'Aquila, giovane mesagnese (classe 2000) che ha staccato il pass per i -55 chilogrammi di taekwondo dopo la trafila nei Grand Prix di qualificazione olimpica. «Spero che nelle prossime 24 ore è il commento dello sportivo cresciuto nella New Marzial Mesagne si riesca a porre rimedio a questo provvedimento, perché gareggiare sotto la bandiera italiana è tutta un'altra storia». Per dell'Aquila l'effetto potrebbe essere duplice: o spronare a dare il meglio per far capire il valore degli atleti italiani o essere demoralizzati dall'impossibilità di gareggiare con i propri colori e sentire il proprio inno. «Mi piacerebbe partecipare alla cerimonia di apertura - ha aggiunto - con la bandiera che sventola, avere un team della mia nazione con cui interagire». Uno dei timori della giovane stella del taekwondo è per gli sport di squadra, anche perché gli atleti sarebbero chiamati a gareggiare sotto le insegne del Cio. «Anche per noi degli sport individuali ha puntualizzato - non è comunque bello, visto che sin da bambini sogniamo di gareggiare con le insegne del nostro paese».



Altro atleta del territorio che si è riuscito a qualificare per la manifestazione a 5 cerchi è stato il carovignese Paolo Monna, anche lui giovane atleta (24 anni) del Gruppo sportivo Carabinieri che ha centrato il pass nel tiro a segno (specialità pistola 10 metri). Monna, infatti, a marzo del 2020 a Wroclaw (Polonia) ha conquistato la medaglia d'argento ai campionati europei di specialità arrivando di poco dietro al primo classificato (il russo Chernousov): podio continentale che gli è valso il diritto di partecipare anche alle Olimpiadi.



E non ci sono solo gli atleti ad essere colpiti dalla possibile misura contro l'Italia sportiva. Sempre nel mondo del taekwondo il presidente della Federazione italiana, il sanvitese Angelo Cito, è stato tra i primi a prendere posizione (dopo aver più volte sollevato la questione in passato, anche nei giorni scorsi). «Siamo a poche ore ha detto a Radio Vaticana - dalla scadenza del tempo massimo, che porterà il Cio a sanzionare l'Italia, togliendo inno e bandiera ai nostri atleti ai prossimi Giochi: sono mesi che ci appelliamo affinché si diano al Cio le giuste garanzie richieste e affinché vengano rispettati i principi della Carta olimpica». Quindi, l'esortazione all'esecutivo: «A meno di 48 ore dalla discussione del caso Italia a Losanna non si è provveduto a trovare una soluzione - ha aggiunto Cito -. Il Governo ha il dovere di scongiurare questa umiliazione allo sport italiano. I nostri atleti non meritano questa mortificazione, l'Italia non lo merita».



Tutto questo mentre resta l'incognita sulla situazione sanitaria, anche se il Comitato olimpico internazionale ha recentemente smentito l'ipotesi di un ulteriore rinvio o cancellazione dell'evento.

Ultimo aggiornamento: 09:31

