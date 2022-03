Olanda e Puglia più vicine: nuovo volo Amsterdam-Brindisi

Olanda e Puglia saranno più vicine. A partire dalla prossima estate infatti la compagnia low cost easyJet attiverà un nuovo collegamento da Amsterdam per l'aeroporto di Brindisi. Il volo - comunica Aeroporti di Puglia - già in vendita da oggi, è schedulato sino a tutto il 4 settembre con due frequenze settimanali, il giovedì e la domenica.

«Il sistema economico regionale - dichiara il presidente di Aeroporti di Puglia - Antonio Maria Vasile - ha nella rete aeroportuale regionale, e nel capillare network dei collegamenti assicurati, un formidabile alleato per stimolare e assecondare la voglia di ripresa. Ci apprestiamo fiduciosi a una stagione estiva ricca di novità, a conferma del ruolo dell'Aeroporto del Salento quale catalizzatore dell'interesse dei principali vettori, la cui forte collaborazione commerciale risulta decisiva in vista dell'auspicata ripartenza».

Per Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia, sottolinea che «con la nuova rotta, easyJet apre le porte delle bellezze della Puglia e del Salento ai turisti olandesi, portando allo stesso tempo una ventata di internazionalità nelle vacanze estive dei brindisini, che avranno la possibilità di raggiungere una delle più belle capitali europee in poche ore grazie al volo diretto. Siamo felici di collegare per la prima volta Brindisi e Amsterdam, confermando l'importanza di Brindisi per il nostro network, scalo sul quale prevediamo di arrivare a trasportare a luglio 2022 oltre 3 milioni di passeggeri dall'inizio delle nostre operazioni nel 2008».