Occupazioni abusive, blitz dei carabinieri alle case popolari: 66 denunce e 4 arresti per furto di gas e acqua

Blitz dei carabinieri alle case popolari in tutto il territorio della provincia di Brindisi. Sono stati passati al setaccio 3.668 gli immobili di edilizia popolare, 66 le persone denunciate nell'operazione condotta contro l'occupazione abusiva.E' previsto il sequestro preventivo dell'abitazione per il successivo rilascio coattivo e la conseguente assegnazione, con scorrimento della graduatoria degli aventi diritto.Quattro persone sono state arrestate in flagranza di reato per il furto di acqua e gas. Un immobile è stato sgomberato e l'occupante è stato anche denunciato per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico.