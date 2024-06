Regna l'incertezza sul futuro industriale di Brindisi. Il tema di transizione energetica e decarbonizzazione tiene in scacco il territorio. Un grido d'allarme lanciato già nel marzo 2022 dalle associazioni sindacali Cisal, Ugl e Confsal Fismic, che avevano manifestato evidenti preoccupazioni in merito allo stato occupazionale di numerosi lavoratori. Lo scorso dicembre il presidente della Regione, Michele Emiliano, aveva annunciato come il 2025 sarebbe stato l'anno della chiusura della centrale Enel "Federico II" di Cerano, aggiungendo: «È una notizia positiva per l'ambiente e la decarbonizzazione della Puglia, ma negativa e pesante per i lavoratori e il tessuto economico della città». E, di conseguenza, la proposta di «reindustrializzare il sito con altre attività».

I sindacati



Le stesse Cisal, Ugl e Confsal Fismic nella giornata di mercoledì hanno incontrato il prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, per aprire un tavolo di confronto. Accompagnati da una ristretta delegazione del comparto industria, i rappresentanti sindacali hanno evidenziato «la difficile situazione dell'intero settore industriale di Brindisi e della sua provincia, perno economico fondamentale da almeno mezzo secolo, aggravata da una mancanza di coordinamento tra le istituzioni, le organizzazioni datoriali e tutte le parti sociali». «In particolar modo proseguono i rappresentanti dei lavoratori - le fughe in avanti di queste ultime settimane, hanno creato confusione e percezione distorta tra i tanti lavoratori interessati, come se i problemi fossero le primogeniture delle azioni sindacali da introdurre e non la ricerca di soluzioni concrete e condivise da tutti gli attori del territorio che hanno a cuore il lavoro e l'interesse generale». A tal proposito è stato richiesto nelle prossime settimane un tavolo prefittizio per «attivare un'azione di tessitura tra le istituzioni, tutte le parti sociali e associazioni datoriali per inviare un messaggio forte e unitario al governo centrale».



E sulle ipotesi di rilancio del sito di Cerano, a inizio settimana si era espresso anche il ministro dei Trasporti e della infrastrutture, Matteo Salvini, il quale aveva preannunciato l'intesa tra Enel e Rfi per la collocazione di un impianto di assemblaggio di pannelli fotovoltaici a Brindisi. La dismissione della "Federico II" lascerebbe spazio ad un'attività con «un piano almeno decennale».



Muove critiche anche il segretario regionale Uiltec Puglia, Carlo Perrucci: «Sosteniamo da anni ad ogni livello che la transizione energetica senza una adeguata, giusta e solidale transizione sociale non fa che aggravare la già drammatica disuguaglianza sociale». E le prospettive sembrano tutt'altro che positive: «È un Governo che non avrà le risorse per affrontare l'ecatombe sociale che arriverà dalle centinaia di licenziamenti "a domino" in arrivo. Non serve a nulla precisare che la Uiltec denunciasse da tempo questo rischio: il tempo delle parole è passato, stiamo già subendo le conseguenze. Enel abbandona Brindisi dopo aver "sfruttato" il territorio per più di trent'anni. In passato abbiamo litigato con chi definiva Enel colonialista ma oggi, nostro malgrado, dobbiamo dargli ragione». Ma per il territorio si aprono anche nuovi scenari. E al centro di tutto c'è Terna, azienda che si occupa della trasmissione della rete elettrica nazionale ad alta tensione e della gestione dei flussi di elettricità sulla rete. Ad annunciarlo, attraverso un comunicato, è il segretario generale Ficltem Cgil Brindisi Antonio Frattini: «Terna, alla luce delle evoluzioni del mercato elettrico, che va trasformandosi con gli impianti di energia rinnovabile, ripensa il mercato della capacità, ritenendo insufficienti i provvedimenti e gli impianti fino a questo momento autorizzati, chiede e ottiene il nulla osta da Arera, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che delibera un'ulteriore asta per l'anno di consegna 2028, oltre a quelle per il 2025/2027».



E quali sviluppi potrebbe avere per la provincia? «Riprendere il progetto già autorizzato di un nuovo impianto a ciclo combinato a gas da costruire nel perimetro del sito di Cerano. Adesso Enel - prosegue Frattini - deve immediatamente rendere disponibile quel progetto già autorizzato e che troppo velocemente era stato accantonato». Ciclo combinato che, sostiene il segretario della Filctem Cgil, «garantirebbe la sicurezza della disponibilità di energia necessaria anche alle richieste di picco in una regione in pieno sviluppo turistico e che non intralcerebbe la prevista dismissione, smontaggio e bonifica della porzione di sito dove oggi sono allocati i 4 gruppi a carbone, di cui 1 già dimesso e gli altri 3 che non funzionano, per ragioni di mercato, ormai da settembre 2023. Va immediatamente rilanciato un focus in una cabina di regia con le parti sociali dove vanno confermati tutti gli investimenti di idrogeno verde, accumulo di energia e la Gigafactory, stile 3Sun di Catania, prima annunciata e poi immediatamente revocata».

Uno spiraglio anche per Perrucci: «Si aprono insperate prospettive perché l'impianto di Brindisi, magari alimentato a gas, torni ad essere interessante». Il territorio brindisino, i lavoratori e i sindacati chiedono occupazione, il futuro industriale è ancora tutto da scrivere.

