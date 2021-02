Novantenne a piedi sulla provinciale: salvata da una vigilessa

Il pronto intervento dei vigili urbani di Mesagne, in provincia di Brindisi, ha evitato un potenziale incidente a una signora 90enne che al buio camminava, munita di passeggino per disabili, lungo la provinciale per Latiano. Gli agenti sono giunti sul posto e hanno messo in sicurezza la nonnina che era in stato confusionale. Poi l'hanno accompagnata presso la sua abitazione e affidata alle cure del figlio. L’episodio si è verificato lunedì sera poco prima delle ore 18 quando sulla provinciale che da Mesagne conduce a Latiano si è incamminata una signora di 90 anni sorretta da un passeggino per disabili. Un’auto che viaggiava nella medesima direzione si è trovata la sagoma della nonnina davanti e ha fatto in tempo a sterzare. Pochi secondi dopo sul posto è giunta un’agente della polizia locale fuori servizio che ha assistito alla scena e si è fermata, prestando soccorso all'anziana.

