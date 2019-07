Studenti e insegnanti festeggiano nonna Carmela: il diploma di scuola media a 70 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In un'atmosfera ricca di emozioni e allegria, l'istituto comprensivo statale Preside Lucia Palazzo ha dedicato una serata speciale alla cerimonia di attestazione del merito. L'evento, fortemente voluto dalla dirigente scolastica, Rosetta Carlino, si è svolto presso l'aula magna della scuola media Giovanni Pascoli di Ceglie Messapica.Protagonisti sono stati tutti gli alunni, che si sono distinti per le loro particolari doti artistiche, letterarie, matematiche, multimediali nell'ambito di concorsi locali e nazionali e per l'impegno profuso durante il percorso di studi, chiuso con eccellenti risultati, ottenuti all'esame di Stato, conclusivo del primo ciclo d'istruzione.E' stata poi celebrata la notevole determinazione della studentessa Carmela Ferrucci, che ha affrontato l'esame di terza media a quasi settant'anni, conseguendo il diploma di scuola secondaria di primo grado come candidata esterna presso la Pascoli. La signora è stata premiata, in occasione del Collegio dei docenti, dalla dirigente Carlino, che ha voluto congratularsi con lei per l'impegno, tra gli applausi e l'entusiasmo dei professori intervenuti.Anche in questo caso non sono mancati momenti di emozione per tutti coloro che hanno voluto rendere omaggio a Ferrucci, la quale ha commentato: «Ringrazio la preside e i docenti per questo pensiero speciale, che hanno voluto dedicarmi».Tornando alla cerimonia di attestazione del merito, vissuta dagli alunni superbravi, assieme alle famiglie e ai docenti, sono state significative le parole con cui la dirigente Carlino ha voluto parlare dello spessore simbolico ed educativo attribuito alla manifestazione.A moderare gli interventi degli ospiti è stata la direttrice dei servizi generali ed amministrativi del primo comprensivo, Agata Scarafilo.Mentre, ad animare la manifestazione sono stati gli intermezzi musicali curati Pascoli Ensemble, composto dai professori musicisti della scuola media Giovanni Pascoli, che hanno dato offerto un contributo in note apprezzato dal pubblico in festa.Nella prima parte della serata è stato riconosciuto il merito nella scuola dell'infanzia, nella primaria e nella secondaria di primo grado. A bambini e ragazzi è stato consegnato un attestato, con cui sono stati gratificati per l'impegno dimostrato tra i banchi. A tutti è andato l'abbraccio amorevole e protettivo delle maestre, che sono state sempre al loro fianco, supportandoli con pazienza e attenzione.E non è mancato l'abbraccio della stessa Carlino, che nel corso dell'anno di reggenza è stata disponibile con genitori e professori, sempre accolti con sorriso, garbo e professionalità, ma soprattutto con i suoi alunni, che la ricorderanno per dolcezza e sensibilità.Nella seconda parte della cerimonia, infine, sono stati premiati gli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado con 10 e 10 e lode presso la media Pascoli.I giovani hanno ritirato l'attestato tra l'ovazione di genitori, parenti e professori con gli occhi pieni di orgoglio e commozione, per poi scattare una foto ricordo, prima di concentrarsi sul prossimo futuro. A settembre, infatti, per ciascuno di loro inizierà una nuova avventura: il quinquennio delle superiori, che li accompagnerà verso il mondo dell'università e del lavoro.