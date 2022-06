Brindisi, niente alcolici di notte: l'ordinanza della discordia

Musica troppo alta per feste non autorizzate che si sono protratte fino all’alba, sporcizia e danni: scatta l’ordinanza restrittiva per i locali della movida e le attività di San Pietro Vernotico e monta la polemica. L’ordinanza emanata dal sindaco Pasquale Rizzo parla chiaro: «È fatto divieto ai titolari e gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande di vendere, per la consumazione fuori dal locale in cui si esercita l’attività, sostanze alcoliche o superalcolici dopo le ore 23.59».

Cosa prevede l'ordinanza

Dopo l’una di notte «è vietata la vendita di alcolici e superalcolici anche all’interno dei locali». Nel documento viene inoltre indicata la data del 20 maggio scorso e alle segnalazioni arrivate al Comune e alle forze dell’ordine in seguito ad una festa non autorizzata che si sarebbe svolta in piazza del Popolo fino alle prime luci dell’alba, compromettendo la quiete pubblica dei residenti della zona limitrofa ma anche i più distanti. Episodi di vandalismo si sarebbero inoltre verificati ai danni di civili abitazioni da ragazzi “alticci” che avevano passato gran parte della notte a bere. Non è raro inoltre, stando al racconto dei residenti, trovare i residui organici dei tanti partecipanti alle serate organizzate.

Le proteste degli operatori