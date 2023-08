​New Arena a Brindisi, c'è l'ok di Asset

Asset dà l'ok al progetto della New Arena a Brindisi, l'impianto polifunzionale progettato in contrada Masseriola, nel terreno accanto all'attuale palazzetto dello sport intitolato ad Elio Pentassuglia.

Il parere positivo dell'Agenzia regionale per lo sviluppo sostenibile, in buona sostanza, è l'ultimo passaggio burocratico per la realizzazione dell'opera che ora, dopo l'ok sulla progettazione definitiva, potrà passare a quella esecutiva.

Il finanziamento

Resta ancora aperto il nodo sul finanziamento previsto nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo per l'impianto, il cui costo è lievitato di molto a causa del caro materiali degli ultimi mesi.

Una volta venuti a capo della questione, sarà possibile procedere alla posa della prima pietra.

L'iter per la New Arena è stato avviato nel 2019 e prevede una forma di partenariato pubblico privato per costruire la struttura, da circa 6500 posti: la realizzazione è curata da un raggruppamento temporaneo di imprese con a capo la New Basket Brindisi. Proprio i Giochi del Mediterraneo, secondo il programma, prevedono che nell'impianto brindisino si disputino gare ed allenamenti per basket e taekwondo.