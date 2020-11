Una sola proposta nell’ambito del bando per la New Arena, l’impianto polifunzionale da costruire in contrada Masseriola. E' scaduto oggi alle 13, infatti, l'avviso pubblico del Comune di Brindisi che aveva come scopo quello di individuare chi avrebbe dovuto realizzare la struttura: l’unica offerta arrivata è stata quella dell’associazione temporanea di imprese promotrice del progetto costituita da New Basket Brindisi, Petito srl, Edilgamma srl, Venna srl, dalle imprese di Luigi e Gianfranco Bagnato e dalla New House srl, dell’ex terzino brindisino del Parma e della nazionale Antonio Benarrivo.

«Adesso si procederà – ha spiegato il sindaco Riccardo Rossi - alla nomina della commissione, con la verifica dei requisiti della proposta che rispondono all’avviso». Dopo di che, sarà la volta dei passaggi burocratici per ottenere il via libera definitivo. Il nuovo palazzetto, che potrà ospitare 6.460 persone, sarà utilizzato sia per lo sport che per eventi musicali e di altro genere. Per la sua realizzazione, che costerà poco meno di 16,5 milioni di euro, dovrebbero essere necessari circa 18 mesi.

