Netflix, a Brindisi primi ciak della serie Tv Briganti

BRINDISI - Primi ciak a Brindisi. Hanno preso il via, infatti al Castello Alfonsino e sul litorale del capoluogo le riprese della serie "Briganti", il nuovo western-crime italiano prodotto da Fabula Pictures che andrà in onda su Netflix nel 2023. “Un'importantissima vetrina per Brindisi e il Castello Alfonsino col suo affaccio unico sul porto”, rimarca il sindaco Riccardo Rossi.

“Ieri ho avuto il piacere di essere ospitato dalla produzione, che ringrazio per la gentilezza, per una visita sul set. Erano tutti entusiasti della scelta di Brindisi e incantati dalla bellezza del nostro Castello”, afferma il primo cittadino.

La storia

Liberamente ispirata a persone, uomini e donne, realmente esistite, divenute simbolo della rivoluzione contadina nell’Italia postunitaria, la serie – diretta da Steve Saint Leger e Nicola Sorcinelli - è un racconto corale di una storia di lotta per la libertà degli ultimi. Una donna costretta alla fuga diventa la capa spietata di un gruppo di briganti. Le riprese, oltre che a Brindisi, in Puglia anche Lecce, Melpignano, Altamura e Nardò, grazie anche al contributo dell’Apulia Film Commission, della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission. Briganti sarà disponibile nel 2023 su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Il debutto della serie è fissato per il 2023 su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. La sceneggiatura è firmata dai Grams, il collettivo composto dai cinque giovani autori Antonio Le Fosse (anche regista della serie Re Salvador), Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol (già autori di Baby per Netflix).