«Nessuna gestione irregolare delle premialità in Authority»: due assoluzioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Sono stati assolti da accuse di peculato e truffa Nicola Del Nobile e Vittoria Ligorio, rispettivamente ex segretario generale ed ex dirigente del settore Ragioneria dell’autorità portuale di Brindisi. Secondo l’accusa, formulata sulla base di accertamenti della guardia di finanza, i due si erano attribuiti illegittmamente premialità per 450mila euro in totale. Per la procura avevano firmato mandati di pagamento non regolari, abusando del proprio ruolo. Vi sarebbero state anomalie anche nell’assegnazione di premi produzione e indennità di mensa. Nessun reato a parere del Tribunale di Brindisi che ha assolto i due imputati con formula piena. Le motivazioni saranno depositate entro un termine di novanta giorni.