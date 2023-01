Nato a Mesagne e adottato in Emilia, l'appello di Lorenzo sui social: «Cerco la mia famiglia»

Si chiama Lorenzo Palazzi, ha 47 anni, e svolge la professione di verniciatore in Emilia Romagna. Ma è nato presso l’ospedale De Lellis di Mesagne dalla famiglia Bonora di Taranto che, subito dopo la nascita, non lo ha riconosciuto e lo ha lasciato nel nosocomio. Ed oggi, grazie al megafono dei social, cerca la sua famiglia.

Il mancato riconoscimento aveva messo in atto le procedure amministrative di trasferimento in un orfanatrofio del Nord Italia, precisamente a Reggio Emilia. Poi a 4 anni Lorenzo è stato adottato dalla famiglia Palazzi, di Finale Emilia in provincia di Modena, e con loro ha trascorso una vita felice. Poi alcun i anni fa ha perso prima il papà e poi la mamma. Oggi ha una compagna con cui divide la sua vita e un lavoro che lo gratifica.

La ricerca della famiglia naturale

Ciò che gli manca, però, è quel tassello della sua storia: conoscere i genitori biologici ed eventuali fratelli e sorelle. Così si è fatto coraggio ed ha iniziato la sua ricerca postando sul gruppo social “Sei di Mesagne se…” un appello che riportiamo: "Ciao a tutti. Sono Lorenzo Bonora, nato il 21 maggio 1975 a Mesagne. Poi affidato all'orfanotrofio di Reggio Emilia. Cerco mamma e papà. Grazie". Da qui è partito un tam tam sui social per cercare i genitori o qualche familiare che possa soddisfare la richiesta di Lorenzo. Oltre alla città di Mesagne, in cui Lorenzo è solo stato dato alla luce, le ricerche sono da estendersi in provincia di Taranto.

“Non ho nessuno scopo – ci dice a telefono Lorenzo – il motivo della mia richiesta è di voler conoscere quella parte della mia vita ancora sconosciuta. Vorrei tanto poter sapere qualcosa dei miei genitori biologici e se ho dei fratelli o delle sorelle. Mi piacerebbe poterli incontrare”. La famiglia Palazzi aveva rivelato a Lorenzo di essere stato adottato il giorno del suo 14esimo compleanno. Da quel giorno per l’allora ragazzino è iniziata una ricerca, prima silente e poi sui social, per cercare le sue origini, le sue radici.