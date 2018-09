La triste storia di Antonio, malato da tempo: muore il giorno dopo l'assegnazione della casa popolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Muore il giorno dopo l'assegnazione della casa, una volta sfrattati gli abusivi che avevano occupato l'abitazione. Non ce l'ha fatta Antonio Monaco, 51 anni, di Brindisi, affetto da una gravissima patologia, da cinque mesi era assegnatario di un alloggio popolare. In quella casa però non era riuscito ancora ad entrare perché occupata abusivamente da un’altra famiglia. Ieri mattina, gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Antonio Orefice, hanno eseguito lo sgombero coatto disposto dal Tribunale di Brindisi. Ma Monaco è spirato proprio oggi, senza avere praticamente nemmeno il tempo di godersi il suo nuovo alloggio.