Bambino di 16 mesi muore in un incidente stradale: la madre è indagata per omicidio colposo

Per la morte di I.V. 17 mesi appena, avvenuta ieri dopo un terribile incidente stradale, è indagata per omicidio colposo la madre del piccolo, che era alla guida. Gli esami tossicologici cui la donna è stata sottoposta hanno dato tutti esito negativo. Attualmente, nell'inchiesta, è l'unica indagata.

Frontale tra due auto, muore un bambino di un anno e mezzo

Il bimbo si trovava in macchina, seduto nel seggiolino sul sedile posteriore, con la madre e la sorellina che sono rimaste ferite in modo non grave. Entrambe hanno rimediato diverse fratture; a destare maggiore preoccupazione, le condizioni della bimba, che avrebbe riportato un trauma toracico.

L’auto della donna si è scontrata con un’altra vettura sulla strada provinciale che collega Erchie a Oria, comune sempre della provincia di Brindisi. La famiglia vive a Torre Santa Susanna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA