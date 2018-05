Morto monsignor Castoro, presidente dell'ospedale di Padre Pio ed ex vescovo di Oria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOGGIA - Chiesa pugliese in lutto: all'età di 66 anni nella notte è morto monsignor Michele Castoro, originario di Altamura, arcivescovo della Diocesi di Manfredonia Vieste e San Giovanni Rotondo, presidente di Casa Sollievo della Sofferenza (l'ospedale fondato da Padre Pio) e direttore generale dei gruppi di preghiera «San Pio da Pietrelcina», che da oltre un anno lottava con una grave malattia. Lo scorso 17 marzo ha accolto Papa Francesco nella sua visita pastorale sui luoghi di Padre Pio - San Pio a San Giovanni Rotondo. I funerali si terranno lunedì, alle ore 16.00, nella chiesa nuova di San Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo. Ordinato sacerdote nella Cattedrale di Altamura nel 1977, in seguito (dal 1996) capo ufficio presso la Santa Sede presso la Congregazione per i vescovi, quindi il 14 maggio 2005 Papa Benedetto XVI lo ha eletto vescovo di Oria e il 15 luglio 2009 arcivescovo nell'attuale diocesi in cui rientra anche San Giovanni Rotondo. Nel 2009 ha chiuso l'ostensione straordinaria delle spoglie di San Pio da Pietrelcina (iniziata il 24 aprile 2008) dopo la ricognizione del corpo del santo; nel 2013 ha annunciato l'ostensione permanente del corpo di San Pio da Pietrelcina. «Un pastore illuminato, dotato della virtù dell'ascolto, orientato alla concordia e alla conciliazione», ha detto frate Maurizio Placentino, ministro provinciale dei frati cappuccini, rimarcando che mons. Castoro «con spirito di fede e con l'animo aperto alla speranza ha saputo affrontare la malattia, edificando tutti per il coraggio e la cristiana rassegnazione con cui ha cercato, fino alla fine, di conciliare le limitazioni imposte dalle esigenze terapeutiche e dalla riduzione delle forze fisiche con gli impegni pastorali».