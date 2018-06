© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - E' morto all'età di 60 anni l'ex portiere del Brindisi Nino Laveneziana, che ha difeso la porta biancazzurra per cinque stagioni in serie C. Una volta abbandonata la carriera calcistica, a Ostuni ha lavorato per un'attività commerciale. Nella sua città era conosciuto con il soprannome di Cicinedda.