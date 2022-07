Brindisi, è morta la professoressa Zacheo, punto di riferimento di tanti liceali

E' morta la professoressa Teresa Zacheo, storica docente del liceo scientifico "Enrico Fermi" di Brindisi e da qualche anno in pensione. Originaria di Latiano, politica e sindacalista appassionata, ha dedicato la sua vita all'insegnamento ai ragazzi, che oggi la ricordano soprattutto su Facebook con decine di post commossi.

Il ricordo

Uno tra i primi a commentare la notizia, però, è un suo collega del "Fermi", il professore Teodoro De Marco: «Amica indimenticabile, battagliera e coerente appassionata. Una parte del mio passato più bello». Un ricordo arriva anche dal sindaco di Latiano Mino Maiorano: «Con la morte di Teresa Zacheo Latiano perde un’importante riferimento culturale, politico e sociale. Sempre in prima in linea in difesa delle donne e degli ultimi, incurante dei giudizi, ha sempre manifestato i suoi valori, i suoi principi e il suo pensiero alto, libero e indipendente. Il sindaco, l’amministrazione comunale, il Consiglio e la cittadinanza tutta condividono il dolore dei figli e dei familiari. Ciao Teresa!». La Spi Cgil Latiano scrive: «Lo Spi Cgil di Latiano esprime il suo cordoglio per la perdita della professoressa Teresa Zacheo, per diversi anni segreteria dello Spi di Latiano, distintasi per la sua passione, il suo fervore per la tutela dei diritti della donne e convinta sostenitrice dei principi e delle libertà stabilite dalla nostra carta costituzionale».