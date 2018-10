Morde l'ex moglie che lo ha lasciato: arrestato 43enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo le minacce e le offese sui social, ma anche i morsi. I Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica hanno arrestato in flagranza di reato un 43enne del posto, per atti persecutori commessi nei riguardi della ex moglie sua coetanea. I fatti sono accaduti nel corso della serata di ieri tra i due ex coniugi, i militari intervenuti hanno trovato la donna fuori dall'abitazione in preda ad una crisi di pianto, tremante per via delle vessazioni attuate dall'uomo nei suoi confronti e con evidenti segni di aggressione. Infatti le sue condizioni di salute sono apparse critiche e pertanto è stata fatta accompagnare presso una struttura sanitaria con il personale del 118 per le opportune cure del caso. Gli accertamenti effettuati hanno determinato che tra i due ex coniugi quella sera si sarebbe dovuto concretizzare un incontro chiarificatore, nel corso del quale la donna ha tentato in tutti i modi di dissuadere l'ex marito dal continuare a compiere azioni persecutorie nei suoi confronti poiché stava tentando di rifarsi una nuova vita. Proprio tali argomentazioni avrebbero spinto l'uomo a proferire una serie di frasi minacciose nei confronti della donna, invitata ad abbandonare tale nuova relazione, che negli attimi di concitazione è stata morsa sul mento. Questa per liberarsi dalla presa lo ha spintonato con vigore. Tutto ciò è stato suffragato dai certificati medici rilasciati dai sanitari sul conto della donna che ha denunciato ai Carabinieri tutta una serie di episodi vessatori, minacce e messaggistica sui social network di cui è stata vittima in precedenza da parte dell'ex marito. Pertanto è stato arrestato per i reati commessi e condotto dopo le formalità di rito nella casa circondariale di Brindisi.