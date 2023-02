Monsignor Intini a Brindisi: si insedia ufficialmente il nuovo vescovo

È tutto pronto per accogliere il nuovo pastore dell'Arcidiocesi di Brindisi ed Ostuni: oggi, infatti, ci sarà la cerimonia con cui il nuovo arcivescovo, Giovanni Intini, assumerà ufficialmente l'incarico. La cerimonia che si terrà alle 18 in Cattedrale, in piazza Duomo, dove sarà possibile entrare sino all'esaurimento posti ma l'evento, che sarà anche trasmesso in televisione, si potrà seguire dall'interno della chiesa di San Paolo l'Eremita. Intini, dopo l'annuncio ufficiale del 9 dicembre scorso, prenderà il posto di monsignor Domenico Caliandro, che si è dimesso (secondo quanto previsto dal canone ecclesiastico) dalla guida dell'Arcidiocesi una volta compiuti 75 anni. Il precedente arcivescovo è poi rimasto amministratore apostolico dell'Arcidiocesi sino al nuovo insediamento.

Gli appuntamenti

Gli appuntamenti nel programma dell'alto prelato termineranno con il momento di piazza Duomo ma l'agenda di oggi è ricca di altre iniziative che riguarderanno soprattutto il Comune di capoluogo: è previsto che il monsignore si rechi presso la casa circondariale per una visita nella prima mattinata, a cui farà seguito, qualche ora dopo, una conferenza stampa, con inizio previsto alle 11.30. Ad ospitarla sarò la parrocchia san Carlo di Gesù (ex seminario Benedetto XVI) che sarà anche la cornice all'interno della quale il nuovo arcivescovo rimarrà a pranzo, nei locali della Caritas vicariale. Si tratterà dell'ultimo passaggio prima di ritirarsi nell'episcopio, in attesa della celebrazione che si terrà in serata. Un passaggio importante, quindi, per una delle tre diocesi del territorio brindisino, che oltre a quella di Brindisi ed Ostuni ospita anche quella di Oria e di Conversano Monopoli.

Chi è

Intini è nato il 28 dicembre 1965 a Gioia del Colle, in provincia di Bari. Dopo l'entrata al seminario regionale Pio XI di Molfetta, è stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1990, iniziando il suo cammino nella diocesi di Conversano-Monopoli, che è tra l'altro quella in cui è nato. Tra gli incarichi svolti, quello di vicario parrocchiale della Basilica Cattedrale di Conversano e padre spirituale nel Seminario Minore tra il 1990 ed il 1994, animatore presso il seminario di Molfetta tra il 1995 ed il 1998, rettore del seminario minore di Conversano tra il 1998 ed il 2007, parroco della chiesa di Maria santissima della Natività a Noci tra il 2007 ed il 2008, padre spirituale del seminario regionale di Molfetta tra il 2008 ed il 2014, arciprete della Concattedrale Maria santissima della Madia di Monopoli e vicario zonale del Centro Storico, tra il 2014 ed il 2016. Il 7 dicembre 2016 è stato nominato vescovo di Tricarico e ha ricevuto la consacrazione episcopale il 22 febbraio 2017: incarico che ora si appresta a lasciare per arrivare nell'Arcidiocesi di Brindisi ed Ostuni.

Per quel che riguarda il suo impegno all'interno della Conferenza episcopale italiana, è membro della Commissione per la dottrina della fede, l'annuncio e la catechesi. Nel corso del suo primo incontro con la stampa della fine dello scorso dicembre, Intini ha analizzato diverse tematiche, ponendo l'accento sulla necessità di fare attenzione alle nuove povertà, al senso di comunità ed ai giovani. Nel suo primo messaggio indirizzato all'Arcidiocesi ha inoltre rivolto il suo saluto a monsignor Caliandro ed altri prelati provenienti da questo territorio, come Settimio Todisco, ex arcivescovo proprio di Brindisi ed Ostuni, Giuseppe Satriano (ora alla guida dell'Arcidiocesi di Bari e Bitonto) e Fabio Ciollaro (nominato vescovo di Cerignola ed Ascoli Satriano).