Minacciano, rapinano e tentano di estorcere denaro a due ragazzini: in manette due anziani

Minacciano due ragazz, li rapinano dei documenti e dei portafogli, e poi pretendono denaro in cambio della restituzione. Protagonisti della vicenda due uomini di Brindisi, C.C. di 72 anni e R.C. di 67, entrambi arrestati. Sono accusati di porto abusivo di armi, rapina ed estorsione in concorso. Un 45enne è stato anche denunciato per ricettazione. I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio, in contrada Sbitri. I due anziani hanno bloccato all'interno di un terreno agricolo di proprietà di C.C. due giovani di 19 e 18 anni, entrambi brindisini, mentre in sella alle loro motociclette stavano facendo motocross.

Nella circostanza, i due motociclisti sono stati fatti oggetto di minaccia con una pistola da parte di C.C. e di R.C. che, utilizzando anche il calcio dell’arma per colpire ripetutamente sul casco il 19enne, hanno sottratto ai giovani i loro portafogli contenenti soldi e documenti, minacciandoli inoltre che avrebbero restituito loro i documenti in cambio di diecimila euro in contanti da consegnare ciascuno entro sera, in quello stesso luogo. Le vittime, una volta allontanatesi, hanno raggiunto la caserma dei carabinieri, dove hanno denunciato tutto.

Immediatamente è stato disposto un mirato servizio che ha consentito di rintracciare e bloccare i due malintenzionati che, insieme al 45enne, erano in attesa nel luogo precedentemente indicato dai giovani. All’esito delle perquisizioni personali, è stata rinvenuta addosso a C.C. una banconota da dieci euro appartenente al 19enne e una pistola Beretta modello 98/FS calibro 9x21, provvista di caricatore con all’interno dieci colpi del medesimo calibro, legalmente detenuta ma portata abusivamente al seguito, mentre all’interno dell’autovettura in uso al 45enne è stato recuperato il maltolto appartenente alle due vittime.

© RIPRODUZIONE RISERVATA