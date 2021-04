«Minacce all'ex dirigente dei Servizi finanziari»: indagato il sindaco Rossi

Minacce all’ex dirigente del settore Servizi finanziari del Comune di Brindisi Simone Simeone affinché assecondasse la sua richiesta nella redazione del bilancio di previsione. È l’accusa che la Procura di Brindisi muove al sindaco Riccardo Rossi, raggiunto ieri mattina da un avviso di conclusione delle indagini preliminari firmato dal pubblico ministero Pierpaolo Montinaro. L'ipotesi di reato è di violenza o minaccia aggravata a pubblico ufficiale. Secondo il magistrato, Rossi avrebbe minacciato di licenziare o trasferire Simeone se non avesse acconsentito ad inserire nel documento un contributo Ager di un milione di euro; contributo che secondo la Procura «non era esistente, in quanto privo di documentazione di supporto».

La replica del primo cittadino

Il sindaco Rossi ha inviato una nota in serata per chiarire la sua posizione: «Nella giornata di oggi ho ricevuto la notifica di conclusione di un’indagine preliminare avviata nei miei confronti in seguito ad una denuncia da parte dell’ex dirigente ai Servizi Finanziari del Comune di Brindisi, Simone Simeone, il quale asserirebbe di essere stato oggetto, da parte mia, di minacce di spostamento ad altro incarico o addirittura licenziamento per forzare il suo parere al bilancio previsionale 2020. Una vicenda paradossale in quanto Simeone ha posto un parere negativo a quel bilancio e nulla è successo in relazione a ciò da lui denunciato: non c’è stato alcun provvedimento di rimozione d’incarico o licenziamento. Il dirigente ha svolto il suo incarico fino all’1 marzo 2021 in assoluta autonomia e senza interferenze. In questi giorni - ha aggiunto Rossi - chiederò di acquisire tutte le carte e di essere ascoltato dal magistrato e valuterò tutte le iniziative, nei confronti dell’ex dirigente Simeone, a mia tutela».