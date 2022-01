Metà polpo, metà seppia: avvistato nei mari pugliesi il rarissimo Tremoctopus

È una specie rarissima ricercata dai biologi marini da circa 40 anni per poterne analizzare le caratteristiche morfologiche e genetiche. Si tratta del Tremoctopus violaceus; un cefalopode, a metà tra la seppia e il polpo che in genere misura tra i 5 e 10 centimetri.

Il suo studio parte dalla collaborazione con i comuni cittadini che l'hanno segnalato attraverso un video e hanno portato l'animale agli studiosi una volta ritrovato in spiaggia, a Torre Canne. Ora è diventato oggetto di un articolo scientifico sulla rivista internazionale Mdpi, grazie a una collaborazione tra l'istituto Coispa tecnologia e ricerca - Stazione sperimentale per lo studio delle risorse del mare di Bari e l'università di Cagliari.

Una sorta di chimera acquatica

Si tratta della prima descrizione in Mediterraneo di una descrizione così approfondita. Pierluigi Carbonara, ricercatore di Coisba spiega: lo studio è stato eseguito su questo esemplare e abbiamo lavorato in team con l'università di Cagliari dove erano presenti altri esemplari. Le segnalazioni rialivano agli anni 80 e negli anni 2000 sono state seguite da pubblicazioni fotografica. Una parte del mantello di questa specie è molto sviluppata e viene utilizzata per confondere i predatori perché viene staccata. È una strategia molto interessante e ben descritta su animali terrestri ma molto poco nota in quelli marini. Normalmente vive nella colonna d'acqua che si trova molto al largo, quindi difficilmente si fa pescare. L'esemplare spiaggiato a Torre Canne ci è arrivato dopo una mareggiata.