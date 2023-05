Mesagne, uomo trovato morto in casa: si indaga

Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi hanno trovato a Mesagne, in una casa di via Pordenone, un uomo di 62 anni, A. P., che era morto già da alcuni giorni.

A dare l'allarme il suo avvocato

L’allarme è stato lanciato dal suo avvocato che da tempo cercava di mettersi in contatto con lui per discutere i preliminari di una causa che aveva in atto. Preoccupato, nel pomeriggio ha allertato la Polizia locale che ha fatto intervenire sul posto una squadra di vigili del fuoco. L’abitazione dell’uomo era al primo piano di uno stabile. Pertanto i soccorritori sono saliti sul balcone servendosi di una scala. Poi hanno infranto il vetro della finestra e sono entrati in casa. Una volta dentro hanno trovato l’uomo seduto nella poltrona del soggiorno ormai privo di vita. In casa sono giunti i sanitari del 118 che hanno dichiarato la morte dell’uomo. Sul corpo non è stato riscontrato nessun segno di violenza. La Polizia locale ha avviato gli accertamenti del caso, preliminari alla consegna del corpo alla famiglia per le esequie.