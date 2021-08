Mesagne si veste a festa: lo stadio per il ragazzo d'oro

A 18 giorni dalla conquista della medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo, la città di Mesagne festeggia il suo campione Vito Dell'Aquila.

L'evento questa sera alle 20

L'appuntamento è per questa sera alle ore 20 presso lo stadio comunale Alberto Guarini, in contrada Tagliata. Sarà un momento di festa per celebrare il campione olimpico, prima medaglia d'oro italiana a Tokyo 2020, la seconda per la città di Mesagne dopo il podio più alto raggiunto nella stessa disciplina da Carlo Molfetta a Londra 2012. L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale, percorrerà i momenti più importanti della storia sportiva di Vito e le esperienze salienti che lo hanno fatto diventare il ragazzo straordinario che tutti apprezzano.

Il pantheon di Vito

«Saranno presenti i protagonisti che hanno segnato la sua formazione e i suoi successi, costruiti con sacrificio e passione. Sarà una serata emozionante, Vito se la merita», ha annunciato il sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli.

L'evento ospiterà l'attore comico Gianluca Impastato e sarà presentato dal giornalista Cosimo Saracino. Lo scorso 24 luglio, alle 15.01, Vito Dell'Aquila, nella classe -58 chili, 20 anni, che alle 15,01 ha battuto l'avversario tunisino Mohamed Khalil Jendoubi per 16 a 12. Vito ha iniziato la sua avventura fin da piccolo e poi è passato nel gruppo sportivo dei carabinieri. Anche Vito Dell'Aquila, come Carlo Molfetta e Veronica Calabrese, altri campioni mesagnesi, è cresciuto nella palestra del maestro Roberto Baglivo. Pertanto Mesagne, ormai è certo, sforna campioni mondiali dello sport e della vita. «Vito è un ragazzo straordinario. La sua educazione, improntata ai migliori valori dello sport e della vita, è un esempio straordinario per i giovani della sua età e per una città che è orgogliosa di lui. La sua medaglia rappresenta il giusto riconoscimento per i tanti sacrifici sopportati e per la grande passione sportiva che coltiva sin da bambino. Il suo traguardo vale molto per tutti noi», ha dichiarato il sindaco Matarrelli, che aveva da subito promesso un moneto pubblico di ringraziamento con il campione olimpico. A questo punto il nome di Mesagne, che nell'ex scuola media Guglielmo Marconi ospita il Centro Federale di Taekwondo, si lega sempre più alla pratica di una disciplina sportiva che al nome della città associa l'eccellenza di una pratica esercitata ai massimi livelli, che vede così arricchire il prestigioso palmarès degli onori che, ad oggi, annovera 2 medaglie d'oro conquistate alle Olimpiadi di Londra 2012 e Tokyo 2020, 6 campioni del mondo, 19 campioni europei e oltre 1000 campioni italiani. Numeri impressionanti che hanno fatto della New Marzial la prima società di taekwondo italiana.

Nei giorni scorsi la visita della ministra



L'8 agosto scorso a congratularsi con Vito Dell'aquila è giunta a Mesagne la ministra alle politiche Giovanili, Fabiana Dadone. Ad accoglierla l'onorevole Gianluca Aresta (M5s), il maestro Baglivo, il sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli e il presidente nazionale della Fita, Angelo Cito. «Sostenere il movimento sportivo, specialmente quello che vede protagonisti i giovani e i giovanissimi, significa lavorare per la salute psicologica e fisica delle nuove generazioni, i cittadini di domani», aveva chiosata la ministra che nella sua visita era accompagnata dal parlamentare mesagnese pentastellato, Giovanni Luca Aresta. «Con Carlo, Vito, il maestro Baglivo e le autorità locali siamo stati felicissimi di ricevere Fabiana Dadone per una visita certamente informale, ma non di meno impatto emotivo e politico», aveva chiosato Aresta.

