Omicidio a Sheffield, la cognata del cuoco assassinato: «Sconvolti, vogliamo la verità»

BRINDISI - Ancora nessuna novità sul fronte investigativo per la morte del cuoco di Mesagne, 34enne, Carlo Giannini avvenuta nella notte a cavallo tra l’11 e il 12 maggio scorsi. Nel frattempo, invece, la cognata Valentina e il fratello Stefano questa mattina saranno a Sheffield, in Inghilterra nel South Yorkshire, per vedere di comprendere qualcosa in più, di ciò che leggono sui media, sulle cause che hanno portato all’uccisione del...

