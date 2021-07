Mesagne, addio all'attore Tony Tacca, stroncato da un malore. La famiglia dona gli organi

Triste notizia giunta a Mesagne nella giornata della festa della Vergine del Carmelo. Antonio Mitrugno 45 anni, alias Tony Tacca, è deceduto presso l'ospedale "Perrino" di Brindisi dove era ricoverato da qualche giorno a causa di un malore. Era stato operato e trasferito nel reparto di Terapia intensiva.

Lo sconcerto in città

La notizia è stata appresa in città con grande costernazione perché Tony era l'amico di tutti. Con tutti era disponibile, a tutti dedicava battute scherzose e sorrisi. Di lui si ricordano tante imprese. Come la partecipazione, in veste di attore, ad alcune pellicole cinematografiche, tra cui La Terra, girato a Mesagne da Sergio Rubini. La famiglia ha dato il consenso alla donazione degli organi.

L'espianto e la donazione

L’attività di osservazione è cominciata nel pomeriggio di ieri, 15 luglio. Allertato il Centro regionale trapianti, le attività sono proseguite nella notte in sala operatoria con équipe arrivate da Bari, che hanno lavorato insieme a quelle di Urologia e Oculistica dell’ospedale Perrino. Le operazioni si sono concluse alle 7 di questa mattina. Il coordinatore delle attività di prelievo del Perrino, dottor Massimo Calò, esprime immensa riconoscenza alla moglie che si è mostrata da subito favorevole alla donazione, e ringrazia tutti i professionisti e gli operatori sanitari coinvolti nel delicato processo. «Siamo vicini ai familiari per la grave perdita - dichiara il direttore generale Giuseppe Pasqualone - un dolore simile è difficile da sopportare per una vita ancora così giovane. Ringrazio la famiglia, anche a nome di tutta la direzione aziendale, per aver espresso l’assenso alla donazione e aver contribuito a salvare altre vite».