Sorpresa, nel liceo coreutico si studia danza senza musica

MESAGNE - Il caso per la comunità scolastica della zona è già noto ma sinora nonostante l'assurdità nulla è cambiato: per un errore informatico infatti il liceo Coreutico di Mesagne, una delle poche scuole di questo tipo in cui si studia danza, non ha il docente pianista accompagnatore, che aiuta i ballerini nei passi.Sullo strano caso delle classi di danza senza musica è intervenuta ieri anche Striscia la Notizia, con Pinuccio che si è recato sul posto a verificare di persona la vicenda.Nella scuola, unica in Puglia ad avere i doppio indirizzo di danza classica e contemporanea, dall'inizio dell'anno manca il docente accampagnatore, oltre a quello di storia della musica della danza. L'errore nelle ore di compresenza è stato da tempo segnalato dai docenti. Ma nonostante siano passati dei mesi il pianoforte dell'aula è ancora muto.