Mancano solo 13 giorni al summit del G7 in Puglia che a Mesagne i lavori per allestire la mostra su «G7: Sette secoli di arte italiana» sono in pieno svolgimento. La location, allocata nell’antico maniero Normanno-Svevo-Teutonico, ha una superfice superiore alla mostra dello scorso anno sul Caravaggio.

La sala espositiva

La pannellatura, infatti, è più estesa. Al primo piano oltre alle sale espositive sarà presente una saletta adibita a segreteria. Mentre al piano terreno vi saranno altri tre ambienti legati alla mostra: uno sarà utilizzato per la biglietteria, un altro per la caffetteria infine il terzo ambiente sarà un infopoint in cui ci sarà il catalogo della mostra e la Guida storico turistica di Mesagne. Le opere esposte saranno 51, una in più del previsto. Infatti, anche il Giampietrino, al secolo Giovan Pietro Rizzoli o Rizzo (1480/1485 – 1553) ha detto «sì». Un’opera dell’allievo di Leonardo (1452-1519) sarà, tra Luca Signorelli (1441-1445 – 1523) e Lorenzo Lotto (1480- 1556/7), in una delle sale del castello di Mesagne (Br) e guarderà proprio quelle del maestro e della Bottega. È nell’antico maniero della provincia brindisina, infatti, che si sta allestendo la mostra «G7: Sette secoli di arte italiana», evento che, organizzato da Puglia Walking Art e dalla Rete di impresa Puglia Micexperience, vede il patrocinio di Regione Puglia e Comune di Mesagne, Camera di Commercio di Taranto-Brindisi e Aeroporti di Puglia. La mostra, inoltre, grazie al Protocollo d’intesa per la collaborazione fra la Direzione generale Musei, la Direzione regionale Musei Puglia, organismi del Ministero della Cultura, vedrà la promozione della stessa manifestazione nei luoghi della cultura statali presenti sul territorio regionale pugliese ed alla fine consterà di 51 opere fra pitture, sculture e installazioni. Intanto, a viaggiare fisicamente per raggiugere Mesagne sono le 51 opere.

Lo sforzo logistico

«Movimentare da tutta Italia queste opere provenienti dai maggiori musei e da collezioni private – ha commentato Pierangelo Argentieri, presidente di Puglia Walking -. Uno sforzo logistico importante, che vede la prossima settimana tutta l’organizzazione della mostra impegnata nei trasporti e nei trasferimenti, per un valore complessivo assicurato, che supera gli 80 milioni di euro». «Questa – ha osservato Argentieri - è la più grande mostra d’arte, probabilmente da Napoli, che sia stata mai ideata, progettata e organizzata nel Sud Italia ed in Puglia, in particolare. È una mostra che cambia completamente gli scenari e che espone tutti alla responsabilità di organizzare eventi, che devono sempre crescere sia nella qualità, sia nel contenuto scientifico, sia nel coinvolgimento vincente del “modello Mesagne, pubblico-privato” – ha concluso Pierangelo Argentieri -. Bisogna ulteriormente trovare una sponda di buone pratiche da riprodurre in tutta la Puglia in particolare, e in tutto il Sud Italia, più in generale, dove spesso per nostra sfortuna, mancano occasioni di cultura, che proiettino in una dimensione che non sia quella provincialistica, ma piuttosto nazionale, se non internazionale». Il sapiente equilibrio fra espressioni artistiche, che si è andato componendo sotto la direzione scientifica del prof. Pierluigi Carofano, sarà capace di far viaggiare il visitatore fra XIV e XX secolo, fra arte medievale ed esperienze artistiche contemporanee emerse in Italia. Particolarmente entusiasta il sindaco Toni Matarrelli: “Nella mostra c’è il meglio che l’arte pittorica italiana ha offerto al mondo. Visitarla significherà attraversare la storia della cultura del Paese e quindi la storia stessa del Paese. Questa esposizione, che durerà cinque mesi, succede ad altre di eccezionale qualità ma, se possibile, le surclassa: ad oggi, il catalogo è ricco di nomi di gran pregio, dal Perugino a Leonardo, da Raffaello a Tiziano, da Bernini a Canova, da Fattori a Boldini e Giampietrino”.

