Mesagne, ladri in azione nelle villette: fallisce furto di cavalli ma il commando fugge via con una Fiat 500 d'epoca

Criminalità diffusa in azione a Mesagne specialmente nelle zone periferiche della città. L’ultimo raid è stato perpetrato ai danni di due villette alla periferia di Mesagne lungo la via per San Pancrazio. Il “commando” era composto da quattro individui incappucciati che hanno tentato di rubare dei cavalli.

L'episodio

I proprietari si sono accorti del fatto e hanno chiamato la polizia. I malviventi, allora, si sono spostati in un’altra villetta dove era posteggiata una Fiat 500 storica completamente restaurata. I malfattori hanno scavalcato la recinzione, si sono diretti al garage e hanno trafugato l’auto d’epoca. La scoperta del furto è stata fatta al mattino. Indaga la polizia.