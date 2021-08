Donna incinta all'ottavo mese folgorata: migliorano le sue condizioni

Migliorano le condizioni della donna folgorata il 26 agosto in un'abitazione di Mesagne, in provincia di Brindisi. La paziente è ancora ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale "Antonio Perrino" di Brindisi dove è tenuta sotto osservazione dai sanitari. I medici stanno valutando il suo trasferimento nel reparto di Ostetricia dove, appena giunta in ospedale a bordo di un’ambulanza del 118, ha dato alla luce il bambino con un parto cesareo d'urgenza. Le condizioni del neonato sono buone.

L'incidente in casa

Il fatto si era verificato giovedì sera in una villetta alla periferia di Mesagne. La donna, incinta all'ottavo mese, era andata in bagno quando, all'improvviso, le altre persone presenti in casa hanno sentito un grido. Soccorsa, è stata poi portata in ospedale: le sue condizioni erano apparse subito gravi, e i medici hanno deciso subito per il parto.