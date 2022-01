Fuori strada con l'auto, paura per una ragazza

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle ore 9 lungo la provinciale che collega Mesagne a Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi, dove una ragazza 30enne, che viaggiava a bordo della sua auto una Toyota Yaris, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita fuori strada.

I soccorsi

È stata soccorsa è trasferita presso l'ospedale “Perrino” di Brindisi dove è stata sottoposta ad accertamenti diagnostici. Sul posto sono giunte due pattuglie della polizia locale di Mesagne, un’ambulanza del 118 e due squadre dei vigili del fuoco.