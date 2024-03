Incidente stradale, fuori strada con l'auto: coppia si schianta contro un albero d'ulivo. Due feriti

Una coppia è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale che collega Mesagne a San Donaci: l'auto, una Ford Fiesta, è uscita fuori strada e ha finito la sua corsa contro un albero d'ulivo. Nell'impatto la coppia è rimasta ferita e trasportata d'urgenza all'ospedale di Brindisi.

Un secondo incidente invece si è verificato in mattinata: nello scontro tra auto è scooter il conducente delle due ruote ha avuto la peggio.

Incidente sulla provinciale

Intorno alle 18, l'auto, una Ford Fiesta con a bordo una coppia di Trepuzzi (lui di 68 anni, lei di 62), viaggiava da Mesagne in direzione San Donaci è uscita fuori strada all’altezza della contrada Casacalva, dove c’è il canile comunale mesagnese. Per cause ancora in fase di accertamento l'auto è andata a sbattere contro un albero di ulivo.

Scontro tra auto e scooter in mattinata

Uno schianto violento che ha fatto accartocciare le lamiere del mezzo. I due coniugi sono rimasti bloccati all’interno. Alcuni automobilisti di passaggio hanno lanciato l’allarme e sul posto sono giunte due ambulanze del 118 di Mesagne e le pattuglie della polizia locale. I soccorritori hanno trovato difficoltà ad estrarre i feriti e pertanto hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Entrambi i feriti sono stati quindi trasferiti in codice rosso presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi.

L’altro incidente si è verificato in mattinata, quando un’auto e uno scooter si sono scontrati. Nell’impatto uno dei due ragazzi in sella alla moto è rimasto ferito e trasportato presso l’ospedale di Brindisi per accertamenti. Non è in pericolo di vita.