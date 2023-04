Incidente sulla rotatoria, un'auto finisce sul lampione dopo lo scontro col furgone: feriti i conducenti

Un incidente stradale tra due mezzi si è verificato ieri pomeriggio a Mesagne nei pressi della rotatoria, ancora in costruzione, ubicata tra l’intersezione della provinciale per Sandonaci e la complanare. Nello scontro i due conducenti sono rimasti leggermente feriti.

Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso tra cui le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. Presenti anche gli agenti della polizia locale che hanno rilevato il sinistro. Il sinistro si è verificato nelle prime ore del pomeriggio e ha interessato una Fiat 500L e un Doblò.

La ricostruzione

Teatro dei fatti è la rotatoria in costruzione che, appena completata, dovrebbe abbattere i sinistri stradali. I due mezzi stavano viaggiando intorno al rondò quando, per cause ancora in fase di indagine, si sono scontrati. La Fiat 500L è andata a sbattere contro un lampione della pubblica illuminazione abbattendolo mentre il furgone è rimasto in carreggiata.

Nello scontro i guidatori hanno riportato solo delle lievi contusioni pertanto, in quel momento, non hanno fatto ricorso alle cure ospedaliere. Sul posto gli agenti della polizia locale che hanno regolato il serpentone di auto che si era formato. Successivamente hanno rilevato il sinistro e avviato le indagini per stabilirne la dinamica. I vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi hanno delimitato l’area dell’incidente ritenendola zona rossa poiché uno dei mezzi era alimentato a metano ed era in atto una perdita di gas.

Pertanto hanno immediatamente messo in sicurezza i mezzi bonificando gli impianti elettrici e di distribuzione del carburante. Poi hanno eliminato le perdite di gas metano grazie all’impiego di specifica strumentazione elettronica in dotazione alle squadre dei vigili del fuoco. Infine, l’intera area del sinistro è stata bonificata dai detriti dei mezzi coinvolti nell’incidente da parte dell’azienda Pista di Mesagne e resa nuovamente percorribile.