Vanno dai figli in Germania per trascorrere il Natale: muore una coppia di Mesagne

Un incidente stradale con esito mortale si è verificato lunedì mattina alle ore 6,45 in Germania dove una coppia di mesagnesi ha perso la vita in un incidente stradale a 200 chilometri da Karlsruhe, città verso la quale erano diretti per trascorrere alcuni mesi di vacanza con i figli e i nipoti. Lui, Antonio Parisi, 75enne di Mesagne, lei di nazionalità tedesca, Barbara, si erano conosciuti quando l'uomo lavorava lì. Ed in Germania erano nati i figli che continuano a lavorare in quel Paese.

Il viaggio fatale

Antonio e Barbara, in vista di eventuali problemi di lockdown, avevano deciso di raggiungere i figlioli per trascorrere con loro il Natale. A circa 200 chilometri dalla loro meta, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia tedesca, è avvenutolo scontro, violento e tragico per la coppia che ha perso la vita. Le salme sarnno tumulate in Germania, lì dove risiedono i figli e i nipoti.