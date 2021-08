Mesagne, incidente vicino al centro commerciale: un'auto si ribalta, ferita una donna

Incidente questa mattina sul ponte che conduce alla zona industriale di Mesagne, in provincia di Brindisi, dove due auto, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate. Le due auto, una Ford Kuga e una Audi, si sono scontrate all’incrocio con l’uscita per la Statale 7 in direzione Taranto. La Ford Kuga era guidata da una mesagnese, C.S., e procedeva dal centro commerciale verso Mesagne.

I soccorsi

La donna è stata portata in ospedale per la cura di alcuni traumi facciali. Alla guida dell’Audi, che proveniva dalla Statale 7, c’era un padre con i figli originari di Statte. Per loro non sono state necessarie le cure dei sanitari. La Ford Kuga bianca si è ribaltata finendo la corsa pochi metri più avanti rispetto al luogo dell’impatto. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, la Polizia, i pompieri e i Vigili Urbani che stanno facendo i rilievi e stanno gestendo il traffico che si è formato su questa arteria stradale nevralgica per la zona Pip.