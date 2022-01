Scompare dopo l'incidente: ore di apprensione per una donna di Mesagne

Dopo l'incidente potrebbe essere caduta in uno stato confusionale tale da non ricordare nemmeno più dove abita. E' una delle ipotesi relative alla scomparsa di Angela Grande, una donna di Mesagne, in provincia di Brindisi, di cui non si hanno notizie da ieri sera.

La scomparsa

Stando alle ultime informazioni, la donna sarebbe rimasta coinvolta in un incidente stradale nel pomeriggio di venerdì. Era stata portata in ospedale per accertamenti, ma poi aveva chiesto di essere dimessa. Era stata accompagnata dai parenti a casa, un appartamento in via Alcide De Gasperi a Mesagne. Questa mattina, però, non si è presentata ad un appuntamento. Allarmati, alcuni conoscenti l'hanno chiamata a casa ma non ha risposto nessuno. Perché in effetti nessuno c'era in quell'appartamento: della donna nessuna traccia, nonostante in casa avesse lasciato documenti, telefonino e soldi. I familiari hanno quindi sporto denuncia ai carabinieri, che stanno battendo il territorio a tappeto per trovare la donna.