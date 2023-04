Disabile chiede di saltare la fila al centro prelievi: aggredito da operatori e utenti. Chiama la polizia e poi ha un malore

L’ambiente sanitario è il luogo per eccellenza e per mission che dovrebbe proteggere e tutelare i deboli e i disabili. A volte, però, non è così. Basta leggere la storia capitata a Cosimo Lupo, presidente dell’associazione Italia Abile, presso il centro prelievi dell’ospedale di Mesagne per comprendere la mancanza di senso civico e la scarsa conoscenza legislativa di alcuni operatori sanitari.

Una storia triste rientrata grazie all’intervento dei poliziotti che hanno fatto rispettare la legge sulla precedenza delle prestazioni dovuta ai disabili.



Cosimo Lupo, uomo disabile in carrozzella, si è recato nel centro prelievi dell’ospedale “De Lellis” di Mesagne per sottoporsi ad alcuni esami clinici. Giunto sul posto ha chiesto di poter passare avanti nella fila in virtù di una legge nazionale che prevede per i disabili e le donne incinta di bypassare la fila.

Pertanto la richiesta di Lupo di voler superare la fila non è stata una mancanza di rispetto verso chi stava aspettando da tempo il suo turno, bensì la richiesta dell’applicazione di un diritto tutelato per legge. Non lo avesse mai fatto. «A quel punto – ha ricordato Lupo - un cittadino di mezza età mi ha invitato a rispettare la fila inveendo su di me con aggressività. L’ho invitato a calmarsi e a moderare i termini della discussione. Purtroppo senza risultati. Ma c’è di più. Ad avallare l’atteggiamento dell’uomo si sono messe anche le operatrici del centro prelievo che giustificavano il cittadino in questione dicendomi che non c’era alcuna legge che garantisce il diritto di precedenza. Allora ho preso il telefono ed ho richiesto l’intervento della polizia».





Gli agenti hanno riportato la calma spiegando ai presenti che esiste effettivamente una legge italiana sul diritto di precedenza per i disabili e le donne incinta. Intanto, Cosimo Lupo è stato colto dae si è dovuto recare in Pronto soccorso. Qui gli è stata rilevata una pressione arteriosa alta e altre patologie regolarmente refertate dai medici. Nel frattempo gli operatori sanitari hanno assicurato i poliziotti che avrebbero messo nel reparto un avviso di precedenza per disabili, donne gravide e anziani ultra ottantenni in sofferenza, affinché episodi del genere non si verifichino più.Intanto, a Lupo è giunta la solidarietà di tanta gente, compreso il sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli, che lo ha assicurato che avrebbe «chiesto al direttore del distretto di intervenire affinché non accadano mai più episodi di questo genere».Sulla vicenda è intervenuto anche Antonio Calabrese, consulente per il sindaco Matarrelli alle Politiche della disabilità. «Al di là del buon senso che deve sempre prevalere – ha spiegato l’esperto - è compito delle istituzioni che erogano servizi pubblici regolamentare l’accesso agli sportelli attraverso l’implementazione di gate di precedenza come accade in tante altre realtà simili. Dobbiamo pertanto porre in essere tutte le strategie possibili per far prevalere la cultura della tolleranza e della solidarietà rispetto a quello dell’individualismo che in alcuni casi sfocia nella perdita dei valori».

