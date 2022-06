Cede l'asfalto, cisterna di carburante rimane incastrata

Una cisterna che trasporta carburante è rimasta parzialmente incastrata nell'asfalto dopo il cedimento del manto stradale. È accaduto a Mesagne, in provincia di Brindisi, in via Gualtiero D'Ocra.

I soccorsi

Sul posto sono giunte pattuglie della polizia nonché una squadra di vigili del fuoco dal comando provinciale di Brindisi, che hanno aiutato l'autotrasportatore a scendere dal mezzo e hanno messo in sicurezza la zona. L'asfalto ha ceduto in seguito alle forti piogge di questi giorni, che hanno interessato tutta la Puglia meridionale. L'intera area posta attorno al municipio e alle poste centrali rimarrà chiusa al traffico fino alla fine delle operazioni di recupero del mezzo pesante.