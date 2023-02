Cinghiale a spasso fra le abitazioni: allarme alla periferia della città

C'è apprensione a Mesagne, in provincia di Brindisi, per l’avvistamento di un cinghiale in una delle zone residenziali della città, le contrade Torretta e Palmitella. Alcuni cittadini hanno anche allertato la polizia locale che arrivata sul posto non è riuscita a trovare l’animale segnalato. D’altronde non poteva essere altrimenti poiché questi animali si avvicinano alle zone residenziali per cercare del cibo e dell’acqua e poi si allontano percorrendo diversi chilometri in poco tempo. Questa mattina diversi residenti hanno monitorato decine e decine di ettari nelle contrade vicine all’avvistamento senza, tuttavia, trovare tracce del mammifero. Resta il dubbio che possa trattarsi di un maiale nero di Calabria fuggito da qualche allevamento domestico presente in zona.

L'avvistamento

A individuare il cinghiale è stata una signora che vive in contrada Palmitella che si è trovata faccia a faccia con l’ungulato. Pensando che si trattasse di un animale fuggito dal terreno di un residente vicino alla sua proprietà ha allertato la famiglia. Con suo stupore ha scoperto che l’animale non solo non era dei suoi vicini, ma nemmeno di tutti gli altri che vivono nel comprensorio. Pertanto è scattato l’allarme. È stata allertata la polizia locale che ha inviato sul posto una pattuglia. Gli agenti, giunti nella zona segnalata, non hanno notato la presenza dell’animale che nel frattempo, forse disturbato dalla presenza di tante persone, si è allontanato. Nelle ore successive diversa gente ha iniziato a monitorare il territorio interessato alla ricerca del cinghiale senza riuscire a trovarlo. Di lui è rimasta solo la paura tra la gente di trovarselo di fronte. I cinghiali sono generalmente animali notturni che si muovono alla ricerca di cibo. Di giorno riposano in anfratti o buche che scavano nel terreno. In ogni modo di questa inusuale vicenda lascia perplessi la presenza in zona di un solo animale poiché questi ungulati si spostano in gruppi piuttosto numerosi. Da qui la tesi che possa trattarsi di un animale domestico, cinghiale o maiale nero, sfuggito alla custodia dei proprietari.