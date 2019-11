Banditi incappucciati nell'azienda di formaggi: caccia al commando

Ultimo aggiornamento: 21:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESAGNE - Avevano pianificato il raid in piena notte, nella zona industriale di. E sarebbero stati a un passo dal mettere a segno il colpo grosso, se non fossero accorsi tempestivamene sul posto vigilanti e agenti del commissariato. Così è stato bloccato sul nascere il tentativo di furto orchestrato ai danni di una grossa azienda di formaggi, la “Sal.For.D. Snc”.I banditi, incappucciati, sarebbero riusciti a forzare una porta di servizio dello stabilimento. L'irruzione è stata intercettata dal sistema di allarme videocollegato con la centrale operativa della “VigilNova”. Sul posto sono così accorsi vigilanti e pattuglie della polizia. Il commando, messo in guardia anche dal “palo” del gruppo, è riuscito a fuggire, senza però portare con sé la refurtiva. Ed è caccia aperta alla banda. Indagini sono in corso, anche attraverso la visione delle immagini riprese dall'impianto di videosprveglianza, per fare luce sugli autori dell'assalto.